Prestes a encerrar o prazo para cadastro de cerca de 290 mil pessoas com comorbidades e de gestantes que receberão a vacina contra a Covid-19 em Belo Horizonte, apenas 27,59% desse público realizou o registro no sistema da prefeitura. O horário-limite para inscrição vai até as 23h59 desta segunda-feira (3).

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até as 17h, apenas 70 mil cidadãos com comorbidades e 10 mil gestantes e puérperas haviam preenchido o formulário de imunização, que é requisito para receber a aplicação das doses. O prazo foi aberto na sexta-feira (30).

Ainda conforme a PBH, além do cadastro, é necessário reunir documentos para comprovar a condição (exames, receitas, relatório médico e/ou prescrição médica) e ficar atento ao calendário de vacinação, que acontecerá em duas fases (veja mais abaixo), seguindo orientação do Ministério da Saúde, e conforme a disponibilização de vacinas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Por falta de vacinas, a PBH, porém, não tem ainda a data de início da campanha de imunização de pessoas com comorbidades e gestantes. "É imprescindível que novas remessas de vacinas sejam enviadas pelo Ministério da Saúde, para que o grupo seja contemplado. A prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo", declarou, em nota. Na sexta-feira, a administração municipal afirmou que não há doses disponíveis para a segunda aplicação da CoronaVac nos idosos de 64 a 67 anos.

Público-alvo

A PBH abriu o cadastro para pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades, com deficiência permanente, beneficiárias do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) - grupo que não precisa se cadastrar; e gestantes/puérperas residentes na capital, para que recebam a vacina contra a Covid.

Moradores com comorbidades devem se inscrever no portal da prefeitura (clique aqui). Já o preenchimento de formulário para gestantes e puérperas deve ser feito neste link. Segundo a PBH, não serão aceitos envio por e-mail ou por telefone. A prefeitura ainda orienta guardar a confirmação enviada por meio eletrônico para maior agilidade no dia da vacinação.

Veja aqui quais são as comorbidades aptas ao cadastro para vacinação.

