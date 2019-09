Os pais que estão levando os filhos para se vacinarem contra difteria, tétano e coqueluche em vários postos de saúde de Belo Horizonte estão tendo de voltar para casa sem conseguir imunizar as crianças. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o município não recebeu, até o momento, as últimas remessas das doses da pentavalente e da tríplice bacteriana (DTP).



Segundo a pasta, em algumas unidades de saúde ainda há estoque remanescente destas vacinas e sempre que possível a secretaria realiza remanejamento. A lista de centros de saúde com disponibilidade para essas vacinas não foi informada.



A pentavalente garante a proteção contra a difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria haemophilus influenza tipo b, responsável por infecções no nariz, meninge e na garganta. Deve ser dada aos 2, 4 e 6 meses. Essa vacina está em falta em várias cidades brasileiras porque o produto, que era importado da Índia, foi reprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Foram devolvidas 3 milhões de doses. Foi necessária a compra de outros fornecedores e o Ministério da Saúde promete normalizar a entrega das vacinas até outubro.



A vacina tríplice bacteriana (DTP) produz imunidade contra difteria, tétano e coqueluche e é aplicada nas crianças com 15 meses e 4 anos, como reforço em relação à pentavalente. Confira o Calendário Nacional de Vacinação aqui.



A jornalista Iaçanã Woyames, de 35 anos, está peregrinando por centros de saúde de Belo Horizonte para encontrar a vacina pentavalente, para imunizar sua filha de dois meses. "Eu fui a três postos e me falaram que não tinha e não havia previsão para chegar. Tenho conversado com amigas e todas estão com dificuldade de encontrar. Uma amiga me contou que conseguiu vacinar a criança no posto do bairro Fernão Dias na sexta-feira e vou até lá, mas talvez não encontre", afirmou Iaçanã, que pesquisou pelo produto na rede particular e encontrou valores próximos a R$ 200.



O Hoje em Dia procurou pelas vacinas em 20 postos de saúde de BH e constatou falta de doses da pentavalente em 11 unidades. A DTP não foi encontrada em onze postos da cidade que foram procurados pela reportagem.



Sem solução imediata



Após o problema com a empresa indiana que fornecia a pentavalente, o Ministério da Saúde solicitou a reposição do fornecimento à Organização Mundial da Saúde/OPAS, mas não há disponibilidade imediata desse produto no mundo. A compra de 6,6 milhões de doses começaram a chegar de forma escalonada em agosto no Brasil e a previsão é que o abastecimento voltará à normalidade a partir de novembro, segundo a pasta. "Quando os estoques forem normalizados, o Sistema Único de Saúde fará uma busca ativa pelas crianças que completaram dois, quatro ou seis meses de idade entre os meses de agosto e novembro para vaciná-las", afirmou a pasta.



Sobre a DTP, neste ano, foram enviadas 2,4 milhões de doses aos estados, sendo mais de 190 mil para Minas Gerais, de acordo com o ministério. Segundo ele, a distribuição foi reduzida devido a um problema de excursão de temperatura nas doses (variação de temperatura no transporte para o Brasil). “A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aguarda parecer da OPAS para avaliar a liberação do produto. Assim que as doses estiverem disponíveis, a distribuição será regularizada”.



Mesmo assim com a falta dessas vacinas, a Saúde afirma que não motivo para alarde em relação às doenças protegidas pelas doses. “O Ministério da Saúde reitera que não há dados que ensejem emergência epidemiológica no Brasil das doenças cobertas pela vacina pentavalente. Ainda assim, neste momento, os estoques nacionais são suficientes para realização de bloqueios vacinais, caso surtos inesperados apareçam”, afirmou a pasta.



Recomendação



Coordenadora do curso de Enfermagem das Faculdades Promove e Kennedy, a professora Débora Gomes Pinto recomenda que os pais dos bebês que não conseguirem a primeira dose, evitem levar a criança a lugares com aglomerado de pessoas. "Para crianças tão pequenas, doenças como a coqueluche podem matar. Por isso, é importante que os pais se previnam e, até mesmo, se possível, apliquem as doses separadamente", explicou a especialista. As vacinas também podem ser encontradas na rede particular.



Ela recomenda ainda que os pais liguem para os postos de saúde em suas cidades, pois, apesar da falta, alguns postos ainda têm a vacina. Para quem optar por aplicar as vacinas separadamente, também convém ligar para as unidades de saúde e conferir a disponibilidade. As vacinas separadas são a tríplice bacteriana (contra coqueluche, tétano e difteria) e hepatite B, disponíveis na rede pública. A que previne isoladamente contra as infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo B só está disponível na rede privada.



Vacinas reprovadas



Procurado pela reportagem, o Ministério da Saúde informou que a vacina pentavalente adquirida por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foi reprovada em teste de qualidade feitos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS) e análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "Por este motivo, as compras com o antigo fornecedor, a indiana Biologicals E. Limited, foram interrompidas pela Organização Mundial da Saúde/OPAS, que pré-qualifica os laboratórios".



A pasta garantiu que já solicitou a reposição do fornecimento à Opas. "No entanto, não há disponibilidade imediata da vacina pentavalente no mundo. A compra de 6,6 milhões de doses começaram a chegar de forma escalonada em agosto no Brasil. A previsão é que o abastecimento voltará à normalidade a partir de novembro. Quando os estoques forem normalizados, o Sistema Único de Saúde fará uma busca ativa pelas crianças que completaram dois, quatro ou seis meses de idade entre os meses de agosto e novembro para vaciná-las", explicou, por meio de nota.



Ainda de acordo com o ministério, o país precisa de 800 mil doses mensais da vacina, e o abastecimento está parcialmente interrompido desde julho. "Por se tratar de um imonubiológico, diferentemente dos medicamentos sintéticos, a vacina não tem disponibilidade imediata. Portanto, embora haja recursos para aquisição, o recebimento efetivo pelo Brasil depende do processo de fabricação e testagem", informou o órgão.



Sobre a DTP, o Ministério da Saúde disse que enviou mais de 190 mil doses, neste ano, para Minas Gerais. "A distribuição foi reduzida devido a um problema de excursão de temperatura nas doses (variação de temperatura no transporte para o Brasil). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aguarda parecer da OPAS para avaliar a liberação do produto. Assim que as doses estiverem disponíveis, a distribuição será regularizada", disse a pasta.



Sarampo



Neste momento, o sarampo é a doença que mais provoca apreensão na população, já que um surto foi constatado em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, todos os centros de saúde estão abastecidos com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, de acordo com a secretaria municipal. “Unidades que apresentam faltas pontuais de vacina são prontamente reabastecidas”, diz a pasta.



O abastecimento dessa vacina deve ser reforçado em postos de toda Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) informou que a previsão é que chegue até o final desta semana, o quantitativo de 543.371 doses da vacina. “Deste quantitativo 350.000 doses para as ações de rotina e 193.000 doses para as crianças de 1 a 5 anos de idade para a Campanha contra o Sarampo no mês de Outubro”, informou a SES.



(*) Com Daniele Franco e Renata Evangelista



