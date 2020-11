A Vale começará neste sábado (28), por volta de 10h, os testes mensais nos sistemas de alarme das barragens 5-MAC, 6, 7A e 7B, localizadas na Mina de Águas Claras, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A atividade preventiva faz parte da implementação do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). O objetivo é assegurar o funcionamento do sistema sonoro. Segundo a empresa, as autoridades e a população vizinha às estruturas foram informadas sobre o comissionamento e os testes mensais. A simulação é feita com o apoio das Defesas Civis estadual e municipais.

O procedimento consiste no acionamento das sirenes - antes do toque, será emitida uma mensagem reforçando que se trata de um teste. O som poderá ser ouvido além da Zona de Autossalvamento (ZAS), no bairro Espírito Santo, em Raposos, na Grande BH, e em diversos bairros de Nova Lima.

A partir de janeiro de 2021, a companhia vai manter uma rotina mensal de comissionamentos das sirenes, quando o som passará a ser de música instrumental. Eles serão realizados todo dia 8, por volta das 10h.

A Mina de Águas Claras está paralisada desde 2002 e é utilizada atualmente com sede das atividades administrativas. As barragens estão inativas e apenas a 5-MAC é de rejeitos, sendo as demais de sedimentos.

Próximos testes

A mineradora informou que outros comissionamentos estão marcados para este ano. O primeiro ocorre em 9 de dezembro, às 10h, nas barragens da Mina de Fábrica, em Congonhas, na RMBH. Depois, no dia 15, no mesmo horário, será realizado o teste do sistema de sirenes das Minas Mutucada, Azul e Tamanduá, em Nova Lima.

