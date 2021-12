O Itaú Power Shopping, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai restringir o acesso de jovens menores de idade, desacompanhados de responsáveis, aos sábados, dias em que o fluxo é mais intenso no centro comercial. A medida, segundo a administração do shopping, é uma tentativa de evitar aglomerações nas áreas internas do centro de compras, diante das ameaças da nova variante do coronavírus, a Ômicron.

Leonardo Andrade, superintendente do estabelecimento, conta que a medida é uma resposta ao cenário de insegurança sanitária desencadeado pela presença de um alto número de adolescentes circulando pelo shopping sem máscaras de proteção nos últimos fim de semana. “Temos seguido os protocolos de segurança com muito rigor e nos sentimos preocupados com o comportamento dos jovens nas nossas instalações. Já tentamos conversar, em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mas infelizmente a abordagem não provocou mudanças de comportamento. Assim, em respeito aos jovens, às suas famílias e aos demais públicos, essa restrição, para que venham ao mall somente acompanhados de seus pais ou responsáveis, é de vital importância para zelarmos pela saúde de todos”, declarou.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que, diante da possível circulação da nova variante Ômicron, “o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) realiza um trabalho de monitoramento contínuo para acompanhar suspeitas de surtos e novas variantes precocemente, além de outras situações relacionadas à transmissão da Covid-19”, e que faz o acompanhamento permanente da situação.

Até o momento foram notificados cinco casos suspeitos da variante Ômicron em Minas Gerais. As amostras foram encaminhadas para sequenciamento genético e aguardam resultado. Todos os viajantes são procedentes do continente africano.

A PBH esclarece que é necessário manter as mesmas recomendações sanitárias como o uso correto de máscaras, evitar aglomerações, lavar as mãos com frequência e manter a situação vacinal em dia.

O Shopping Boulevard, no bairro Santa Efigênia, região Leste da capital, afirmou que o estabelecimento está seguindo os protocolos vigentes estipulados pela PBH. Já os shoppings Pátio Savassi, BH Shopping e Diamond Mall informaram que não adotou nenhuma medida nova. A reportagem não conseguiu falar com os Shoppings Del Rey e Cidade. O Minas Shopping informou que adota diversas medidas de higiene e prevenção à Covid-19, alinhadas às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e aos protocolos da Prefeitura de Belo Horizonte, como uso de máscaras, higienização das áreas de uso comum, disponibilização de álcool em gel para clientes e funcionários, entre outros.

