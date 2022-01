O Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, duas das regiões mais afetadas pelas chuvas das últimas semanas no Estado, receberam a visita do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nesta segunda-feira (3). Marinho sobrevoou áreas atingidas por enchentes, como é o caso de Almenara, no Vale do Jequitinhonha, e de Salinas, no Norte de Minas.

Segundo o ministro, as visitas foram realizadas para ouvir os prefeitos e orientá-los a montar planos de trabalho especificando as necessidades de cada cidade para que o governo federal possa, então, alocar verbas para a reconstrução dos municípios.

“Para nós agora é importante esperarmos as águas baixarem um pouco para que cada município possa fazer seu diagnóstico. Sabemos, de uma forma preliminar, que é necessário se fazer a reconstrução de pontes, estradas vicinais, construção de casas, de mercados e postos de saúde. Mas agora nós não sabemos em que dimensão isso vai ocorrer”, disse o ministro.

De acordo com Marinho, os recursos serão liberados de acordo com a necessidade de cada local. A Defesa Civil do país já liberou cerca de R$ 60 milhões para gastos de reparação imediata para suprir pessoas afetadas pelas chuvas com alimentação, medicamentos e moradia.

O prefeito de Salinas, Joaquim Neres Xavier Dias (PT), disse que espera entregar um Plano de Trabalho ao governo federal já na terça-feira (4) para que a cidade consiga contar com a verba para reconstrução da forma mais rápida possível.

Segundo a prefeitura de Salinas, a cidade no Norte de Minas, tem 1.727 pessoas desalojadas e, até esta segunda (3), 528 famílias foram atingidas pelas chuvas.

Em Almenara, a Defesa Civil Municipal contabiliza 600 pessoas desabrigadas e 230 desalojadas em balanço realizado no dia 28 de dezembro.

Iniciativas pelo Estado permitem que a população envie donativos para as regiões afetadas pelas tempestades. Saiba como ajudar os atingidos pela chuvas na Bahia e no Norte de Minas.

