Um vereador do município de Rubim, no Vale do Jequitinhonha, morreu na noite de segunda-feira (9), após um incêndio criminoso. A vítima, Gilson Machado da Silva (DEM), de 51 anos, estava na casa da namorada. Segundo a Polícia Militar, o ex-marido dela é o suspeito do crime.

A companheira do parlamentar, mais conhecido como Gilson Motorista, informou à PM que o ex, de 36, apareceu na casa dela com um facão e tentou agredi-la. Ele teria começado a atear fogo nos móveis e depois fugiu do local em uma motoocicleta.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para conter as chamas. Depois de controlar o fogo, localizaram a vítima caída nos fundos do imóvel, ainda com sinais vitais. O vereador foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo e chegou vivo, mas veio a óbito em decorrência da quantidade de fumaça inalada.

Segundo a PM, a namorada informou que o suspeito do crime estava vigiando a casa onde estava e observando a entrada e saída de Gilson. A mulher ainda relatou que mantinha um caso extraconjugal com o parlamentar há um tempo e estava em processo de separação do ex-marido.

O suposto autor do crime ainda não foi localizado.

Câmara publicou nota de pesar pela morte de Gilson

