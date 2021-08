A área onde ocorreu o deslizamento de um aterro em terreno da mineradora Itaminas, em Sarzedo, na Grande BH, na segunda (9), é vistoriada por equipes da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam) nesta terça (10). Técnicos verificam as causas e possíveis danos às outras estruturas da região.

As informações são da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Os dados, que são apurados com apoio da Defesa Civil municipal e da própria mineradora, irão compor documentos solicitados pela Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público (MPMG).

"Não há um prazo para o envio. Mas o Ministério Público solicitou a emissão de Auto de Fiscalização da Defesa Civil e um relatório sobre o que de fato ocorreu. Nós estamos acompanhando os trabalhos de investigação que a empresa está realizando", declarou a agente municipal de Proteção e Defesa Civil de Sarzedo, Rosa Souza Cardoso.

Conforme o órgão de defesa do Estado, a situação está estabilizada nesta terça, na área do deslizamento, que atingiu três veículos. Ninguém se feriu. Segundo a coordenadoria, os agentes da ANM e Feam "acompanharam as medidas corretivas implementadas pela empresa", que não foram citadas.

A reportagem entrou em contato com a Itaminas por telefone e e-mail, mas ainda não obteve retornos. Ontem, a mineradora se pronunciou por meio de uma nota (leia abaixo).

"A Itaminas comunica que as informações circuladas em redes sociais sobre um possível rompimento de barragem não são verdadeiras. O evento trata-se de um escorregamento de aterro de obra civil, não havendo vítima ou dano ambiental, nem tampouco qualquer relação com as barragens, que mantêm os níveis de segurança dentro dos padrões exigidos. Todas as medidas corretivas estão sendo tomadas", informou a mineradora.

Área de deslizamento de terra em Sarzedo

Movimento se pronuncia

Também por nota, o Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM), organização de apoio às populações atingidas pela extração de minério, afirmou que o deslizamento pode ter causado danos à barragem B4, também da Itaminas, que está posicionada cerca de 1 km do local do escorregamento.

"Barragem essa que, em caso de ruptura, poderia atingir mais de 5 mil pessoas em sua zona de autosalvamento", declarou Marta Freitas, integrante da coordenação nacional do MAM. Segundo ela, o aterro deslocado é da barragem B2, que não é mais utilizada.

A Defesa Civil de Sarzedo afirmou que está descartado o risco de o deslizamento ter afetado a barragem B2. Em relação à B4, somente a conclusão da vistoria poderá sinalizar eventuais problemas.

O deslizamento

De acordo com a Defesa Civil de Sarzedo, o deslizamento do aterro ocorreu por volta das 11h30 dessa segunda (9), em uma obra de filtragem de minério, a cerca de 2 km da barragem da Itaminas. Ninguém se feriu.

Leia mais:

‘Não sai nem daqui 15 anos’, diz prefeito da capital Alexandre Kalil sobre Rodoanel da Grande BH

Medida Provisória abre crédito extraordinário de R$ 9,1 bi para a Saúde

‘Medidas duras, mas orientadas por profissionais de primeira’, diz Kalil sobre condução da pandemia