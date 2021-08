Na tentativa de concluir a vacinação de toda a população adulta com pelo menos uma dose contra a Covid-19, a prefeitura de Contagem entrou, neste sábado (28), no segundo dia de imunização. A “Virada da Vacinação” pretende, em 32 horas ininterruptas, vacinar aproximadamente 40 mil pessoas.

De acordo com o executivo municipal, são três turnos de trabalho com mais de 40 profissionais em cada um. A Unidade da Virada começou os atendimentos às 15h de sexta-feira, e fica disponível até às 16h de hoje, na avenida Babita Camargos, 1.295, no bairro Cidade Industrial. O local ainda conta com apresentações culturais, barracas de economia solidária, vacinação drive-thru e participações de movimentos sociais e da juventude de Contagem.

A ação também chega para comemorar o aniversário de 110 anos da emancipação administrativa da cidade, no dia 30 de agosto. Todas as unidades atendem ao público a partir dos 18 anos, inclusive pessoas que precisam tomar a segunda dose da vacina. Os locais e horários para imunização estão disponíveis no site da prefeitura.

