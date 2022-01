O avanço do número de casos de infecções por agentes gripais como a Covid-19 e a nova gripe, H3N2, fez com que instituições de saúde de Belo Horizonte adotassem medidas de isolamento mais rígidas. Nesta sexta-feira (7) o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) anunciou que o Hospital Governador Israel Pinheiro, no Centro da capital, suspendeu a visitação a pacientes internados.

De acordo com o Ipsemg, a decisão tem o objetivo de evitar riscos de novas infecções. “A medida visa a segurança de toda a comunidade e dos pacientes e permanece válida por tempo indeterminado”, afirmou a instituição por meio de nota.

A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte também proibiu a entrada de visitantes e a permanência de acompanhantes nas dependências do hospital. Segundo a instituição, a unidade de saúde segue a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e abre excessões legais como acompanhante para pacientes menores de 18 anos, ou definição da coordenação da assitência.

Rede Fhemig

Já as unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), como a Maternidade Odete Valadares e o Hospital Eduardo de Menezes, ambos em BH, seguem protocolos clínicos de enfrentamento à doença previstos em suas Diretrizes Assistenciais para o Enfrentamento da Covid. Segundo a Fhemig, visitas estão permitidas, desde que sigam as normas já impostas como uso de máscara, entrada escalonada para evitar aglomerações e restrição da presença de visitantes somente aos quartos. Além disso, também está permitida a permanência de um acompanhante por paciente, nas internações em enfermarias, e a entrada de uma pessoa para casos de internação nas Unidades de Terapia Intensiva.

Os hospitais que fazem parte do complexo da Fhemig você encontra neste link.

Hospitais municipais

A prefeitura de BH ifnromou que no Hospital Odilon Behrens, na região Noroeste de BH, as visitas de acompanhantes permanecem normais, sem nenhuma restrição. Já no Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro, no Barreiro, pacientes com doenças respiratórias não podem receber visitas. E o boletim médico é fornecido por telefone. Os pacientes das outras áreas podem receber visitas.

Nas UPAs, os pacientes que estão em espaços destinados à observação de sintomas respiratórios têm restrição de visitas e o repasse de informações é por meio do Boletim Médico. Os horários para visitas são pré-estabelecidos e há obrigatoriedade do uso de máscaras.

Segundo a PBH, os acompanhantes devem apresentar cartão de vacinação para terem acesso aos hospitais.

Leia também

Covid-19 avança em BH: ocupação de enfermarias aumenta e retorna para o alerta vermelho

Casos de Covid registrados em Minas cresceram mais de 345% na primeira semana do ano