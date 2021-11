Após ficar fechado devido à pandemia, o Presépio do Pipiripau, criado no século XX pelo artesão Raimundo Machado com 586 figuras móveis, distribuídas por 45 cenas da vida e morte de Jesus Cristo, voltará a receber visitação pública no Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da UFMG, no Santa Inês, região Leste de Belo Horizonte.

As visitas ao Pipiripau acontecerão às sextas, sábados e domingos, até 12 de dezembro. Os interessados deverão fazer o agendamento on-line e o MHNJB está limitando as sessões a no máximo 10 pessoas. Cada visitante poderá retirar até três ingressos para apenas uma sessão.

Além da famosa obra de Raimundo Machado, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) iniciou as inscrições para visitação ao Circuito de Presépios e Lapinhas de Minas Gerais 2021. Os cadastros podem ser feitos no site do instituto até o dia 6 de dezembro.

Tradicionalmente, o Iepha, em parceria com os municípios, divulga um guia on-line de visitação, apresentando os presépios montados em residências e espaços públicos.

Neste ano, além do roteiro de visitação, o Iepha-MG traz como novidade uma espécie de visita guiada para os visitantes dos presépios e lapinhas. Segundo o instituto, a ideia é enriquecer a experiência do público durante as sessões e favorecer a interação com os criadores das obras.

Os presépios cadastrados poderão ser acompanhados virtualmente por meio de fotos divulgadas no site e nas redes sociais do Iepha-MG.

Para participar do roteiro de visitação, os municípios devem preencher o formulário até o dia 6 de dezembro no site do Iepha.

Serviço:

Visita ao Presépio do Pipiripau

Datas: 26, 27 e 28/11; 03, 04 e 5/12; 10, 11 e 12/12

Sessões: 9h30 - 10h - 10h30 - 14h - 14h30 - 15h

Vagas: 10 pessoas por sessão

Condições: mediante agendamento e apresentação de documento de identificação na entrada

Agendamento pelo site: https://www.ufmg.br/mhnjb/



Leia também:

Procon-BH cria cartilha para orientar clientes sobre fraudes na Black Friday; confira as dicas

Confira situação nas principais estações de ônibus em BH na tarde desta terça

(*) Com informações das assessorias