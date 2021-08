Adolescentes de 12 a 17 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 em setembro em Minas, de acordo com o governador Romeu Zema. Em publicação nas redes sociais neste sábado (28), o chefe do executivo estadual também alertou para a 2ª dose da imunização, que segue conforme calendário em Minas.

“Em nova etapa da maior operação de vacinação da história de Minas, vamos iniciar em setembro a vacinação dos mineiros de 12 a 17 anos, de acordo com as doses enviadas pelo Ministério da Saúde”, publicou Zema.

Máscaras

Ainda no post, o governador reforçou a importância do uso da máscara, mesmo para pessoas que já se vacinaram até com as duas doses do imunizante.

Leia Mais:

BH precisa de 444 mil doses para vacinar adolescentes e idosos

'Virada da Vacinação' em Contagem segue até às 16h deste sábado