O governador Romeu Zema (Novo) afirmou, nesta terça-feira (16), que solicitou à Secretaria da Fazenda que avalie o que pode ser feito para auxiliar as micro e pequenas empresas que serão afetadas pela Onda Roxa do Minas Consciente. Nessa segunda (15), o gestor determinou que todas as cidades do Estado entrem no nível mais restritivo do programa para frear o avanço da Covid-19.

“Da mesma forma que ocorreu em 2020, está previsto, sim, para esse momento difícil, algum tipo de compensação para aquelas atividades e pessoas que vierem a ser afetadas”, afirmou o chefe do Executivo mineiro em entrevista coletiva na Cidade Administrativa.

Com a imposição de regras mais rígidas no controle da pandemia, apenas o comércio considerado essencial poderá funcionar nos 853 municípios de Minas a partir desta quarta-feira (16). A medida valerá por 15 dias.

Segundo Zema, o governo estadual já aprovou no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) um novo programa de recuperação fiscal (Refis), que será disponibilizado para todos os empresários do Estado. Além disso, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) irá contribuir com as ações.

“Também estamos aguardando, por parte do governo federal, o programa de manutenção de empregos, já que muitas pessoas que têm empregos formais vão ficar, de certa maneira, com o seu horário de trabalho comprometido durante a vigência dessas medidas restritivas”, disse.

O governador afirmou, ainda, que solicitou junto a Copasa e Cemig a implementação de um procedimento que atenda de maneira excepcional as pessoas atingidas pela Onda Roxa, pois ele avalia que elas terão dificuldades em quitar os compromissos.

Leia mais:

Minas negocia a compra de 20 milhões de vacinas contra a Covid-19, diz Zema

Toque de recolher e comércio fechado: confira como fica Minas com a ampliação da Onda Roxa