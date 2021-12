O governador Romeu Zema (Novo), por meio da Advocacia Geral do Estado (AGE), recorreu ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e ao Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar a liminar que garantiu aprovação do projeto de lei que congelou a base de cálculo do IPVA em Minas. O texto foi votado e aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa na tarde dessa quarta-feira (15).

No recurso, o Estado questiona o comportamento do presidente da ALMG, deputado Agostinho Patrus (PV), que colocou o projeto na pauta antes de votar a adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O texto tramitava em caráter de urgência, e trancou toda a pauta da Casa depois que o prazo de apreciação se encerrou.

A AGE conseguiu liminar em primeira instância que suspendia a votação, mas ela foi derrubada pelo TJMG.

Entenda o caso

O projeto de lei que congela a base de cálculo do IPVA foi proposto pelo deputado Bruno Engler (PRTB), com apoio de Zema. A ideia é manter a base de reajuste nos mesmo níveis de 2020, quando a cobrança do imposto foi alterada em decorrência da pandemia da Covid-19.

Normalmente, o texto entraria na fila de pautas a serem apreciadas pela Casa. Entretanto, após o vencimento do prazo de análise do texto relativo ao Regime de Recuperação Fiscal, que estava em caráter de urgência, toda a pauta da ALMG deveria ser travada até que o texto fosse votado.

Segundo o Governo do Estado, o texto relativo ao congelamento do IPVA era necessário e bem visto pela base de governo, mas não poderia ter sido apreciado antes do RRF.

