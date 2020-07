O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), lamentou as 1007 mortes causadas pela Covid-19 no Estado, número alcançado nesta quarta-feira (1), e afirmou que o Hospital de Campanha, no Expominas (Oeste), criado para atender até 768 pacientes, entrará em funcionamento "assim que necessário". O gestor ainda declarou que o Estado tem feito o que está ao alcance no combate à doença, incluindo a criação de cerca de duas mil vagas de terapia intensiva durante a pandemia.

As declarações foram dadas durante pronunciamento na Cidade Administrativa, nesta quarta (assista abaixo). "Assim que a capacidade de expansão dos leitos nos hospitais estiver caminhando para o esgotamento, o Hospital de Campanha entrará em funcionamento", afirmou. O gestor não deu detalhes ou datas. Nesta quarta-feira, 87,65% dos leitos de UTI e 72,71% das vagas de enfermaria estão ocupados em Minas.

Ao lamentar a marca de mais de mil mortos pela doença no Estado, Zema afirmou que o governo tem se empenhado diariamente, desde março, para retardar e amenizar o crescimento da curva de casos em Minas, que tem pico previsto para o dia 15 de julho. Entre as ações citadas no processo, além da construção do hospital de retaguarda no Expominas, estão a aquisição de 1047 respiradores, sendo que metade, segundo Zema, já foi distribuída; além da ampliação de unidades de terapia intensiva.

Ampliação de leitos

Nesse tópico, Zema esclareceu que o total de vagas de UTI em Minas subiu de 1072 em fevereiro deste ano para 3234 nesta semana. De acordo com o governador, a ampliação de UTI's segue em curso, com 270 novas vagas entregues nos últimos 15 dias e outras, em quantidade semelhante a essa, ainda serão disponibilizadas no Estado. Zema destacou que, entre as regiões que receberam novos leitos, estão a Central, com 275 novas vagas; 70 no Vale do Aço; 55 no Triângulo Norte; e 78 na região Centro-Sul.

Ainda sobre a ampliação de vagas, Zema reforçou que ela é necessária e que nenhuma das mortes por Covid-19 em Minas ocorreu devido à falta de atendimento. "Foi devido, sim, às pessoas que, infelizmente, não resistiram ao vírus", disse. Por fim, Zema declarou que todos os esforços no combate à pandemia foram possíveis a partir dos apoios do Ministério da Saúde, das prefeituras mineiras e dos hospitais parceiros.

"Lamento os 1007 óbitos, mas tudo que estava ao alcance do Estado foi feito. Fica a minha solidariedade às vítimas, familiares, amigos. Espero que nós venhamos a passar esse mês de julho, que é o pico da pandemia no Estado, será o mês onde teremos mais casos, provavelmente mais óbitos, de forma adequada", afirmou.

Apoio no isolamento

Ainda em pronunciamento, Zema pediu o apoio popular no esforço de prevenção à doença em Minas. Segundo ele, "as medidas de precaução continuam sendo necessárias". "O isolamento para aqueles que podem, ou, então, o distanciamento, o uso de máscara e as medidas de higienização", disse.