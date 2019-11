É fato! Sempre pinta dúvida na hora de escolher o traje para um grande evento, como os de fim de ano que já estão chegando, além de casamentos e formaturas. Optar pelo clássico ou embalar nas tendências do momento? Bem, seja qual for a sua escolha, as trends da atual temporada irão te atender.

Uma delas, em alta no Primavera-Verão 2020, é tanto atemporal quanto última moda: a fenda no vestido. Responsável por imprimir sensualidade ao modelo, o detalhe aparece como protagonista, mas também de forma complementar a ricos bordados e decotes reveladores.

Outra tendência que merece o destaque é a do metalizado. Os tecidos com esse acabamento são presenças certas nas coleções das marcas mineiras que ilustram esta reportagem, e permanecerão em alta no Outono-Inverno 2020.

Já o macacão, peça para a qual muitas torcem o nariz quando se fala em usá-la em festas, é uma opção versátil e elegante. Especialmente se for de tecido mais nobre ou ter o acréscimo de brilhos ou bordados.

Fique de olho nas sete trends que separamos para você arrasar nos bailes das estações quentes!

Tule repaginado: Para além de ser tecido-base para bordados, o tule aparece na temporada brilhando sozinho em versões que trazem modelagens modernas, recortes e cores

Modelos da Arte Sacra

Efeito Tela: Seja em bordados sobre tule, fitas, e até com recorte a laser, as tramas entrelaçadas chegam para sobreposições texturizadas. Um toque que faz toda a diferença no modelo

Modelos da Skazi, Tutta e Kalandra

Fluidez: Que aliar conforto e elegância? Jogue as fichas nos modelos fluidos. Modelagens assimétricas e com saias sobrepostas são constantes nos catálogos atuais das grifes mineiras

Modelos da Alphorria (1º e 3º) e de Victor Dzenk

Macacão: Para aquelas que querem deixar o vestido de lado e apostar em algo diferente, os macacões são a opção mais versátil e clássica. Utilizar belos e marcantes acessórios com a peça é boa pedida

Modelos Victor Dzenk (1º e 3º) e Alphorria

Metalizados: Lurex, bordados, paetê e lamê são responsáveis por dar poder e sofisticação ao look. Estar em um vestido nessa proposta é sinônimo de chamar a atenção dos convidados da festa, marcando presença

Modelos Tutta, Victor Dzenk e Arte Sacra

Tons Pastel: Cores lavadas, como o Rosa Quartzo e o Azul Serenity, dividem espaço com as tonalidades pigmentadas. Peças com essa pegada imprimem leveza e suavidade às produções

Modelos Arte Sacra, Tutta e Skazi

Fendas: Sempre sensuais, neste verão elas irão realçar ainda mais a beleza do corpo feminino. Seja na lateral ou no centro, as fendas criam um interessante jogo de mostra-esconde

Modelos Arte Sacra, Kalandra e Tutta

