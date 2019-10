Enquanto a temperatura só aumenta e o calorão domina os dias, a moda lança as coleções e fecha encomendas para o Outono-Inverno 2020, que só começa em março. Na última semana, o maior salão de negócios do setor na América Latina, o Minas Trend, reuniu 277 marcas – 48% a mais que na última edição –, que apresentaram as tendências para a temporada que virá e comercializaram produtos para mais de 800 compradores nacionais e internacionais.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, o DNA da indústria daqui “merece ser destacado, e as fábricas, sozinhas, não têm condições de fazer. Por isso, pretendemos fazer do evento uma plataforma de lançamento de inovação da indústria mineira”.

Embora os negócios sejam a força motriz do evento, o consumidor quer saber mesmo o que vai usar na próxima temporada fria. Para te deixar por dentro do que virá, selecionamos cinco macrotendências na 25ª edição do Minas Trend.

BABADOS E BRILHO

Os anos 80 e 90 continuam a inspirar os estilistas. O exagero das formas está em vestidos, calças e camisas. Babados sobre babados, criando sensação de camadas e sobreposição, encantaram na passarela e, também, nos estandes de venda no Expominas, palco do Minas Trend. Já o brilho, especialmente o prata, ganhou vez em looks totais e em pontos de destaque nas produções, como nos acessórios.

BRANCOS E BEGES

Ao contrário da maioria das temporadas frias, em que tons terrosos e escuros dominam, esta virá recheada de brancos e beges, como mostraram os desfiles de abertura do Minas Trend e a apresentação comemorativa de 40 anos do BH Shopping. Ambos trouxeram a ideia de um Outono-Inverno leve e puro.

MAKE ROSADA E CABELOS VOLUMOSOS

Um ar saudável e corado tomou conta das maquiagens dos desfiles desta temporada de Minas Trend. As makes, criadas por Ricardo dos Anjos, priorizaram bochechas rosadas. A pele segue mais iluminada, como nesta Primavera-Verão, e as sombras coloridas de agora perdem força para dar espaço a uma produção mais clean. Já nos cabelos, quem manda é o volume, nada de fios contidos.

MAXI BIJOUX E TIARAS

As bijuterias aparecem para o Outono-Inverno 2020 como verdadeiras joias. Mais brilhantes e maiores do que nunca. A tendência maxi foi destacada pelo designer de joias e presidente do Sindijoias MG, Manoel Bernardes. “Temos muitas coisas grandes, vistosas, e o prata e o dourado convivendo com potência. Joias são mais marcantes do estilo da pessoa do que as roupas”, afirmou. As tiaras e adereços para a cabeça retornam com força total e também ocupam o lugar das bijuterias.

MANGAS BUFANTES

O power dressing, modelagem escolhida por estilistas como Denise Valadares, é fruto dessa ode aos anos 80 e 90.

Volumes nas mangas aparecem nos ombros e parte inferior das peças.

