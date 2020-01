Para algumas pessoas, ano novo é sinônimo de renovação no visual de casa. Almofadas e cortinas com estampas diferentes, um piso mais moderno e uma parede colorida podem ser o ponto de partida da mudança, que não precisa gerar quebra-quebra nem grandes despesas. Com a ajuda de profissionais da área, listamos cinco dicas práticas, baratas e fáceis de implementar ainda em janeiro.

A sugestão número 1 do arquiteto Fernando Lima, de Belo Horizonte, é apostar em acessórios e adornos – peças-chave na transformação da casa. “Esculturas, objetos decorativos e cerâmicas imprimem identidade própria com bastante facilidade”, justifica o profissional, que dá carta branca para a escolha de almofadas e tapetes, mas pede cautela com cortinas.

Tintas novas nas paredes também são boas aliadas para repaginar os mais diversos ambientes. Mas vale ficar de olho na energia de cada nuance, capaz não só de transformar o visual da casa, como interferir nas sensações dos moradores. Quem não tem tanta afinidade com elas pode optar por papéis ou adesivos, sugere o arquiteto.

“Papeis asseguram maior sofisticação, pois têm melhor acabamento, mas devem ser usados com cuidado em áreas molhadas, pois não são tão resistentes a água”, acrescenta.

Colega de profissão dele, Maycon Altera reforça que os acessórios são estratégia mais acessível que as reformas para acompanhar o desenvolvimento infantil. Segundo ele, podem ser substituídos de tempos em tempos, evitando gastos e obras desnecessários.

Piso Novo

Mudar um piso antigo por um mais moderno também é promessa para agradar quem deseja morar num lar com cara de novo em 2020. Experimente os vinílicos e os laminados. Os primeiros são feitos de PVC e têm maior resistência a pano úmido. Laminados, por sua vez, são compostos por camadas de materiais derivados da madeira, tendo acústica deficitária e maior sensibilidade a água.

Mais baratos que revestimentos naturais, como os clássicos mármore e granito, podem ser assentados inclusive sobre o piso original, sem necessidade de obras e, portanto, sem grandes investimentos.

E que tal mudar a iluminação? Capaz de garantir um ambiente completamente renovado sem muito esforço, abajures e luminárias de piso e teto, só para citar alguns exemplos, são ótimas alternativas para quem está na vibe da mudança com o mínimo esforço.

“A escolha das peças varia conforme a intenção do morador. Uma luminária direcionável ou com cúpula próximo à poltrona de leitura, um abajur na mesa de apoio para uma luz mais delicada ao anoitecer ou um pendente sobre a mesa de jantar são opções”, enumera Fernando Lima.

Inspire-se nos ambientes abaixo para mudar a cara da sua casa:

1. Adornos e acessórios decorativos​

ALMOFADAS, TAPETES E CORTINAS - Trio capaz de modificar o visual de um cômodo por completo, custa pouco e pode ser trocado de tempos em tempos. Invista em conjuntos de almofadas coloridas e com diferentes tecidos e padronagens e em tapetes mais “fofos” para áreas de relaxamento e mais baixos para locais de muita circulação, ensina o arquiteto Fernando Lima. Cortinas devem ser escolhidas com cautela. “São estruturas verticais e mantêm contato visual direto com o usuário. Sugiro tons mais neutros”, detalha o profissional

2. Iluminação

ILUMINAÇÃO - Alma de qualquer projeto, ajuda a criar cenas diferentes, transformando a ambientação mesmo que no dia a dia. A escolha depende do layout, do espaço disponível e da vontade do morador. “Luminárias de pé (à esquerda), por exemplo, são incríveis. Além de, geralmente, serem peças com um design lindo, podem ser deslocadas de um lugar para outro”, explica o arquiteto Maycon Altera

3. Piso

PISOS - Em geral, os laminados e vinílicos são os mais práticos em relação à instalação, mas é importante conferir com o fornecedor se podem, de fato, serem colocados sobre o piso já existente ou se necessitam de um contrapiso. Alguns revestimentos cerâmicos também são bem práticos, mas acabam exigindo algum tipo de obra

4. Tintas nas paredes

COR NAS PAREDES - Um dos artifícios mais simples para grandes mudanças nos ambientes. Tons pasteis (nas fotos da esquerda) remetem a tranquilidade, sendo bem-vindas em locais de descanso, como quartos. Cores puras e intensas (foto vertical) remetem a agito e descontração, devendo ser escolhidas para locais de atividades mais intensas, como as cozinhas e salas de TV

5. Papéis e adesivos nas paredes

PAPEL E ADESIVO DE PAREDE - Práticos, fáceis de instalar e com ótimo custo-benefício, são encontrados em diferentes padronagens e cores e podem ser colocados em paredes inteiras ou só em detalhes. Ótima forma de adaptar o imóvel a diferentes fases da vida sem grandes investimentos, exemplifica o arquiteto Maycon Altera

Escolhida como representante de 2020 pela Pantone – empresa que elege, todos os anos, a cor que será aposta nos 12 meses subsequentes –, o Classic Blue é um tom de azul simples, atemporal, mas elegante. Lembrando o céu do entardecer, transmite tranquilidade, paz e serenidade, oferecendo sensação de proteção e impactando até na concentração de quem frequenta o ambiente.

COR DO ANO - Inspirações para usar o Classic Blue na decoração de casa

Fácil de harmonizar, a cor pode ser aplicada em diferentes espaços da casa, desde a cabeceira de uma cama, por exemplo, onde proporcionará acolhimento e sobriedade a quem utiliza o quarto, à parede de fundo de uma sala de jantar, que ficará mais sofisticada e cheia de personalidade, assegura o arquiteto Fernando Lima.