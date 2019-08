Gosta de cozinhar para os amigos, se arrisca inventando receitas, mas deseja mesmo é se tornar um cozinheiro profissional? Um concurso realizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte dá uma mãozinha. Chef Brumadinho Gourmet, como foi batizado, vai premiar os "donos" das cinco melhores receitas elaboradas e preparadas diante de um corpo de jurados. Dentre os prêmios estão bolsas de até 80% para o curso de Gastronomia das Faculdades Promove, em BH.

Para participar da competição é preciso se inscrever, até esta quinta-feira (21), seguindo as regras do edital disponível neste link. Este ano, a disputa, que faz parte do festival Brumadinho Gourmet, realizado em Casa Branca, distrito de Brumadinho, tem como tema as PANCs - Plantas Alimentícias Não Convencionais. Muito comuns em canteiros e quintais, onde nascem espontaneamente, são cultivadas até dentro de casa, mas ainda desconhecidas de muita gente.

Podem participar do concurso cozinheiros amadores com mais de 18 anos. Na fase final da competição, os competidores terão que preparar um prato principal e uma sobremesa com base no tema do festival. Coordenador do curso de Gastronomia do Promove, o chef Jackson Cabral, diz que a oportunidade ajuda a espantar medo e timidez, abrindo portas para treinar criatividade e capacidade de trabalhar sob pressão. "Antes mesmo de cozinhar, já é preciso estar por dentro do tema da prova, que são as PANCs, imaginando as muitas possibilidades para elaborar uma receita criativa. É uma experiência que abre portas para inúmeras oportunidades", enfatiza.

Avaliação

Os cozinheiros serão avaliados quanto a apresentação do prato - sabor, aroma e textura -, diversificação de ingredientes, originalidade e criatividade, que servirá como critério de desempate. Os vencedores receberão, além de kits de parceiros do evento, um troféu especial e bolsas de 80% e 50% (para o primeiro lugar e para os outros quatro, respectivamente) para estudarem gastronomia nas Faculdades Promove.

A 11ª edição do Brumadinho Gourmet acontece nos dias 7 e 8 de setembro em Casa Branca, a cerca de 30 quilômetros de Belo Horizonte. Os pratos finalistas do concurso de chef serão selecionados ainda no mês de agosto. Já os cinco vencedores serão conhecidos no último dia do festival. Dentre os convidados do evento estão o chef mineiro Ivo Faria, proprietário do tradicional Vecchio Sogno, na capital, e o jurado do reality de culinária MasterChef Brasil, Eric Jacquin.

