A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que haverá vacinação contra a Covid-19 na capital também aos domingos, numa estratégia para agilizar o processo de imunização.

Os postos fixos e extras funcionarão das 7h30 às 14h, e os pontos drive-thru das 8h às 14h. Segundo o calendário divulgado pelo executivo municipal, a imunização aos domingos segue as mesmas diretrizes dos outros dias, com alteração apenas no horário disponível.

No próximo domingo (22), serão vacinadas com a primeira dose as pessoas de 25 anos, completos até 31 de agosto. No domingo seguinte (29), adultos de 21 anos, também completos até 31 de agosto, poderão se imunizar com a primeira dose.

Vale lembrar que é preciso seguir algumas orientações na hora da vacina. Confira:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

- Apresentar documento de identificação com foto;

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

A PBH reforça que as pessoas convocadas para a vacinação devem sempre comparecer no dia e locais corretos (confira aqui a lista). A Secretaria Municipal de Saúde orienta que o usuário compareça aos locais de vacinação no mesmo dia da convocação, evitando as filas em pontos de repescagem.

