Os perfis verificados do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foram reativadas depois de saírem do ar na noite dessa terça-feira (26) após suposto ataque hacker. As contas em duas redes sociais voltaram nesta quarta-feira (27), após cerca de 12 horas inativas.

Em nota, a prefeitura informou que todas as providências estão sendo tomadas para que as redes sociais voltem ao ar. “A Delegacia de Polícia Especializada em Investigação de Crime Cibernético está sendo acionada”, afirmou.

Procurada pela reportagem do Hoje em Dia, a Polícia Civil informou que, até às 9h, não havia recebido nenhum contato sobre o caso.

No Twitter, o mandatário possui mais de 1,2 milhão de seguidores. No Instagram, são mais de 256 mil. A página no Facebook conta com 133 mil curtidas.

Ataques hackers

Em junho deste ano, o site da PBH foi invadido por hackers duas vezes. À época, a administração municipal informou que nenhum dado havia sido perdido ou vazado, e que o portal ficou “poucos minutos fora do ar”.

Os invasores criticaram a gestão do chefe do Executivo. “Prefeito Kalil, todas as suas ações como gestor de uma das maiores capitais brasileiras serviram para o fim de manter burocracias e destruir a economia”.

No dia em que Kalil anunciou a ampliação dos horários de bares e restaurantes na capital, os autores também reclamaram da gestão em meio à pandemia. “Os empresários de Belo Horizonte te amaldiçoam. Fechar os comércios não faz de você um salvador de vidas, mas um parasita que tira a comida de todos que dependem do próprio trabalho e não da política”.

