O reajuste salarial de 7,2% para todos os servidores públicos de Belo Horizonte está ameaçado por causa da pandemia do novo coronavírus. Mesmo tendo sido aprovado em segundo turno pelos vereadores, na segunda-feira (16), o texto final corre o risco de não ser sancionado a tempo de cumprir a legislação eleitoral.

Isso porque os parlamentares da Câmara Municipal estão isolados e a Casa ficará fechada por, pelo menos sete dias. A decisão, de acordo com a presidente Nely Aquino (PRTB), foi adotada depois que o vereador Gabriel Azevedo (sem partido), atestou positivo para a Covid-19. "Amanhã (quarta-feira) as portas serão fechadas e todos os servidores ficarão em isolamento", declarou Aquino.

Com a medida de segurança, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte (Sindibel), Israel Arimar, tem que o reajuste salarial dos funcionários públicos não sai neste ano. "O texto final tem que ser redigido e encaminhado para sanção do prefeito. E deve ser publicado, para cumprir a legislação eleitoral, até no máximo no dia 7 de abril", explicou.

Ainda conforme Arimar, representantes das Comissões das Comissões de Administração Pública, de Orçamento e Finanças e da Especial de Estudo teriam dificuldade para se reunir e seguir o prazo. "O Gabriel Azevedo, que está com o novo coronavírus, foi na Câmara Municipal participar da reunião. Uma irresponsabilidade", bradou.

Pelos projetos aprovados da negociação que durou mais de oito meses, o aumento nos vencimentos seria de duas vezes. A primeira parcela, de 3,78%, seria retroativa a partir de 1º de janeiro de 2020 e 3,30% após o dia 1º de dezembro de 2020.