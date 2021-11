Após anunciar o fechamento do restaurante que funcionava há 25 anos na rua da Bahia, no Centro de Belo Horizonte, o tradicional La Greppia informou, nesta terça-feira (2), que encontrou uma saída para continuar atendendo ao público, mas agora por delivery. E, pelas redes sociais, a casa publicou que os clientes podem ajudar na retomada das atividades.

Os clientes, agora, podem comprar uma lasanha e fazer um PIX no valor de R$ 34,90. O comprovante de pagamento deve ser enviado para o WhatsApp do estabelecimento. Os pratos serão entregues a partir de dezembro, mediante a apresentação do voucher que será entregue na hora da aquisição.

De acordo com a direção do La Greppia, o espaço físico tão conhecido pelos belo-horizontinos, na rua da Bahia, permanece fechado, já que o imóvel ainda será devolvido aos proprietários. O novo endereço de funcionamento ainda não foi divulgado.

Fechamento

No último domingo (31), o La Greppia anunciou o fechamento do restaurante. Segundo a publicação feita pelo estabelecimento, as atividades foram encerradas após a empresa enfrentar dificuldades para lidar com os reflexos deixados pela pandemia da Covid-19.

A despedida do tradicional ponto de encontro de Belo Horizonte vai acontecer por quatro dias. Da quinta-feira (4) até o domingo (7), as pessoas poderão apreciar o espaço e ainda comprar diversos objetos que compõem o salão, como quadros históricos da capital, mesas e cadeiras.

