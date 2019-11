A luta contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika acaba de ganhar um reforço. Um larvicida criado na UFMG é capaz de combater larvas e ovos do Aedes aegypti mesmo em águas extremamente sujas, como a de esgotos, a baixíssimo custo.

Trata-se de uma pastilha feita com tijolo de cerâmica tratado quimicamente, que é eficaz em locais inóspitos, como bueiros e ralos, onde não há luz ou água limpa. O veneno é fruto de estudos do Departamento de Química do ICEx da instituição com o campus Saúde e foi testado nesse local. O resultado foi a redução, em mais de 80%, da população do mosquito nesse local.

De acordo com o coordenador da pesquisa, professor Jadson Belchior, o dispositivo foi criado para atender demanda do campus, que tem os bueiros como principal foco de proliferação desses vetores. O larvicida foi necessário já que o Aedes aegypti já se atualizou e não costuma depositar ovos somente em recipientes com água limpa.

“Nas unidades do campus, os vasinhos de plantas foram reduzidos. O mosquito provavelmente está fora dos prédios e migrando para dentro. Os bueiros acumulam água parada e nutrientes gerados por folhas secas. E é justamente disso que os ovos precisam para virar larvas”, explicou o professor.

Como funciona

As pastilhas têm como suporte uma cerâmica impregnada com moléculas nocivas à larva, mas com nível de concentração que não faz mal ao ser humano.

O material larvicida é liberado de forma lenta e controlada depois de entrar em contato com a água, por cerca de seis a sete semanas, o que inibe o desenvolvimento dos ovos na fase larvária, impedindo-os de eclodir ou matando as possíveis larvas que surgirem.