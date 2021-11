Entre as 45 questões da prova de Ciências da Natureza respondidas neste domingo (28) por quem participou do Enem, haviam perguntas com conteúdos de biologia. Para o professor do sistema Bernoulli, Evandro de Souza Ribeiro, o exame foi um pouco mais difícil neste ano.

Segundo ele, as perguntas com conteúdo da matéria apresentaram temas de forma bem específica e exigiram bastante atenção dos participantes.

“Foi uma prova muito bem elaborada, muito bem feita, mas que precisava de atenção dos alunos, uma biologia densa, bem densa mesmo”, avaliou. “Não tivemos nenhuma surpresa, nada demais. Seguiu uma tradição, mas foi uma prova um pouquinho mais difícil comparada aos anos anteriores”, complementa Ribeiro.

O professor destaca conteúdos como botânica, fisiologia e genética como temas presentes nas questões sobre biologia.

As perguntas sobre ecologia chamaram, especialmente, a atenção de Ribeiro. “Teve um pouquinho, mas de forma bem aplicada. Não é uma ecologia bem direta, o aluno tinha que parar um pouquinho para poder pensar na aplicação daquilo”, afirma.

O gabarito extraoficial do segundo dia do Enem, com questões respondidas por professores do Sistema Bernoulli, já está disponível, veja.

Leia mais:

Professor de matemática avalia Enem como coerente, mas sente falta de alguns conteúdos

'Questões bem previsíveis', avalia professora do Bernoulli sobre conteúdo de química no Enem