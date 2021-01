O presidente Jair Bolsonaro participou nesta quarta-feira (20) da cerimônia de comemoração dos 80 anos do Comando da Aeronáutica. Durante discurso, o chefe de Estado destacou o papel da Força Aérea Brasileira (FAB) e sua atuação no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“Só no corrente ano, o que fizeram pelo próximo? Podemos citar o socorro aos nossos irmãos de Manaus, que passavam momentos difíceis, e a nossa força aérea, transportando em suas asas, meios, materiais e gente para socorrer os nossos irmãos. Também a nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no Dia D menos 1. Isso é motivo de orgulho, tendo em vista o seu planejamento, a sua organização, o seu patriotismo e o seu sentimento de defesa dos direitos humanos, que vem da alma, vem do coração de cada militar da nossa força aérea”, disse o presidente.

Evento foi na Base Aérea de Brasília

O evento aconteceu na Base Aérea de Brasília e reuniu ministros e outras autoridades civis e militares. O vice-presidente Hamilton Mourão também participou das comemorações.

