A vereadora Nely Aquino (Podemos) foi reeleita presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) em votação que durou cerca de três horas nesta sexta-feira (1º). A parlamentar, que também está no segundo mandato na Casa, obteve 34 votos, contra 7 da sua oponente, a vereadora Duda Salabert (PDT).

A mesa eleita é composta, além da titular, do primeiro vice-presidente, Henrique Braga; do segundo vice-presidente, Reinaldo Gomes; do secretário-geral, Cláudio do Mundo Novo; do primeiro secretário, Juliano Lopes, e do segundo secretário, Wilsinho da Tabu.

"Cheguei aqui há quatro anos. Sou uma mulher criada na periferia, mulher de luta, de uma família humilde, mas que trabalhou e trabalha muito, e acredito na mudança das pessoas, da sociedade, através da união, do diálogo, da conversa", disse Nely Aqui durante o discurso de vitória.

A parlamentar destacou ter sido a primeira mulher em primeiro mandato a ocupar a presidência da Casa. "E eu sou a primeira mulher a assumir a presidência por duas vezes", complementou.

