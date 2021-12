A Caixa Econômica Federal anunciou, no início da noite desta sexta-feira (31), que o prêmio da Mega da Virada aumentou para R$ 370 milhões. São R$ 20 milhões a mais do que estava previsto até então.

As seis dezenas do concurso nº 2.440 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), em estúdio de TV aberta, com transmissão ao vivo. As apostas foram encerradas às 17h.

De acordo com a Caixa, esse é o maior prêmio da história. O valor até agora já é mais de 64% superior à arrecadação do concurso especial realizado em 2018.

Caso apenas uma pessoa acerte as seis dezenas e aplique o valor do prêmio estimado na poupança, receberá no primeiro mês R$ 1,58 milhão em rendimentos. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Segundo a Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com o acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da segunda faixa (com o acerto de cinco números) e assim por diante, conforme as faixas de premiação.

