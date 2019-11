O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), trabalha com duas prováveis datas de pagamento integral do servidor estadual, caso o projeto de lei 1205/2019, que autoriza o Estado a antecipar os recebíveis, até 2032, da exploração de nióbio na região de Araxá, seja aprovado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.



A ideia é que o dinheiro caia na conta do funcionalismo no quinto dia últil do mês ou no 12º dia, já no início de 2020. Mas tudo depende da tramitação do PL, de autoria do Executivo, que deve ser votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, na tarde desta terça-feira (19). E a expectativa é que o texto seja apreciado em plenário nesta quarta (20).



A aprovação do projeto pode garantir também o pagamento do 13º. Na terça passada (12), o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Levy, afirmou que o adiantamento dos recebíveis pelo nióbio foi determinado com uma estimativa de cerca de R$ 4,5 bilhões de receita. Segundo ele, o governo precisa de R$ 3 bilhões para o 13º e de mais R$ 2 bilhões para acabar com o parcelamento dos salários. Outros R$ 300 milhões ainda seriam usados para pagar a primeira parcela do acordo com os municípios.



O secretário acrescentou ainda que, após aprovação do PL, o governo ainda deve precisar de um prazo de 3 a 4 semanas para realizar toda transação e fazer os depósitos para o funcionalismo, sendo assim o 13º pode atrasar.



Outro ponto reforçado pelo secretário é que o adiantamento dos valores da exploração de nióbio, entre 2020 e 2032, não esgota os recursos do governo, porque se refere a 49% do montante. Os outros 51% dessa receita continuarão sendo arrecadados pelo Estado ao longo dos próximos 12 anos.



Na segunda (11), os deputados se comprometeram a aprovar o PL, até 18 de dezembro, data do início do recesso legislativo.



(*) Com Bernardo Almeida

