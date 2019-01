O novo secretário de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Otto Levy, criticou as exonerações de servidores comissionados do Estado, durante posse do governador Romeu Zema, na manhã desta terça-feira (1º). Segundo ele, a medida, anunciada pelo ex-secretário de Estado de Planejamento, Helvécio Magalhães, e oficializada em edição especial do Diário Oficial, foi tomada sem planejamento e dificultará os primeiros dias da nova gestão.

"Fomos comunicados da decisão. Não queríamos que isso acontecesse. Tínhamos um plano de fazer a redução de maneira mais planejada e não da forma como foi feita. A partir de amanhã (quarta-feira, 2), vamos discutir com o governador, mas, obviamente, vamos avaliar e somente as pessoas que efetivamente têm algo para contribuir com o Estado permanecerão", colocou Levy.

A exoneração dos servidores comissionados de secretarias, fundações, autarquias e órgãos autônomos do Estado, anunciada pelo ex-secretário Helvécio Magalhães, foi publicada na edição especial do Diário Oficial desta terça-feira. O decreto determina o desligamento de todos os ocupantes de cargos comissionados em todos os níveis e assessores enquadrados nos níveis DAD 9 a DAI 33.

As exceções são os cargos com ocupantes detentores de mandato, a área hospitalar e todo o complexo da segurança pública e prisional, além de áreas específicas de empenho como do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE), além das direções de recursos humanos de todos os órgãos e secretarias.

