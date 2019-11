Um neurologista brasileiro viajou nesta sexta-feira (22) para a cidade de Orlando, na Flórida (EUA), para atender ao apresentador Gugu Liberato, que está internado desde a quarta (20). O médico, que não teve a identidade revelada a pedido da família, vai observar a evolução do quadro clínico do comunicador, que está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com um trauma na cabeça.

A informação sobre a internação de Gugu foi tornada pública na quinta (21). Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros, quando arrumava enfeites de natal junto do ar-condicionado da casa em que vive na cidade norte-americana. Na queda, ele teria batido com a cabeça na quina de um móvel.

Apesar de algumas páginas na internet terem divulgado a morte de Liberato, a equipe de assessores de Gugu negou que ele havia falecido. Em nota, informou que ele se recuperava de um quadro grave e que um boletim médico só seria divulgado nesta sexta-feira (22).

Familiares de Gugu viajaram na quinta para os Estados Unidos e já estão a par do quadro de saúde do artista Familiares de Gugu viajaram na quinta para os Estados Unidos e já estão a par do quadro de saúde do artista

Antes, os familiares de Gugu serão atualizados do quadro em que o comunicador se encontra. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Uol, é protocolo, nos Estados Unidos, que boletins médicos não sejam divulgados à imprensa, somente à família, que decide publicizá-los ou não.

Nas redes sociais, famosos fizeram publicações em homenagem ao comunicador e comentaram os boatos acerca do caso. Um amigo de Liberato, ouvido pelo colunista Amaury Jr., diz que, desde a chegada de Gugu ao hospital, o quadro de saúde já era considerado grave e irreversível.

Boato

No início deste mês, Gugu precisou usar as redes sociais para desmentir um boato sobre sua morte. No dia 4 de novembro, a página oficial do programa "Power Couple Brasil" no Instagram foi invadida por hackers, que publicaram uma informação falsa de luto sobre a morte do artista.

"Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo. Mais informações vejam no noticiário da Record TV, durante a semana", dizia a legenda da foto, com a palavra "luto".



Horas depois, o comunicador desmentiu a fake news. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um infarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu Gugu na página oficial dele no Twitter, para alívio dos seguidores.

Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É FAKE Ta ? Estou muito bem, obrigado.😘 — Gugu Liberato (@guguliberato) November 4, 2019

