Edson Arantes Nascimento, o Pelé, de 80 anos, mostra estar se recuperando bem da cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. Após aparecer se exercitando em uma bicicleta ergométrica nessa terça-feira (21), o rei do futebol foi registrado pela filha Kely Nascimento nesta quarta (22) cantando o hino do Santos, no Hospital Albert Einstein, onde está internado.

No vídeo, ele canta acompanhado por dois músicos.

"Vocês pediram mais! Melhor que isso não tem. Marcia e Mykon, essa dupla maravilhosa de anjos seresteiros vem alegrando os pacientes do Einstein por 19 anos!", publicou na rede social.

Em fevereiro de 2019, a mesma dupla de músicos tocou a música "Evidências" para o presidente Jair Bolsonaro, que esteve no Albert Einstein para uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia.

Umas simples, mas grande homenagem. Parabéns Marcia e Marco pelo talento e por proporcionar este momento tão especial em minha vida! pic.twitter.com/LWc9EsKMov — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 1, 2019

Saúde

Em 4 de setembro, o rei do futebol passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no colón direito. Ele teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em 14 de setembro. Porém, apresentou uma "instabilidade respiratória" na madrugada da última sexta-feira (17) e voltou a ser transferido para uma UTI do Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo.

Único jogador a ganhar três vezes a Copa do Mundo, Pelé foi hospitalizado diversas vezes nos últimos anos para tratar problemas de saúde, e caminha com dificuldades devido a um problema no quadril que já exigiu duas cirurgias.

Leia mais:

Ainda internado, Pelé divulga vídeo se exercitando em hospital e diz ‘melhorar a cada dia’

Três dias após receber alta, Pelé tem piora no quadro e volta à UTI

​Com boa condição clínica, Pelé tem alta da UTI