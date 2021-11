Ao mesmo tempo em que o time do Atlético tem se mostrado com os “pés no chão” frente a grande probabilidade de vencer o Campeonato Brasileiro, o lateral Guga faz questão de enaltecer qualidade da equipe em busca do objetivo: “Nesse final de campeonato a gente já entendeu tudo o que precisa fazer. Agora é só colocar em prática. Realmente falta muito pouco, então é só manter o foco, disse o lateral, em coletiva, nesta quarta-feira (17).

Na entrevista, Guga também destacou as dificuldades que o Galo ainda pode enfrentar, mesmo estando cada vez mais perto do título. O jogo contra o Athlético-PR nesta terça-feira (16) foi um exemplo.

O camisa 2 comentou ainda que a partida não foi das mais fáceis, uma vez que todos ali tinham um objetivo. O Furacão em busca da permanência na Série A e da classificação para a Copa Sul-Americana de 2022 e o Galo almejando ampliar a diferença de pontos para o vice-líder, Flamengo.

Acionado nos últimos jogos, em razão dos problemas físicos de Mariano, então titular, Guga frisou qualidade dos companheiros de time e a necessidade de cada um na equipe. “Para ganhar o campeonato a gente precisa de todo mundo”.

Grupo vencedor

Com a proximidade do título do Brasileirão, Guga diz que desde o início do ano e da chegada do técnico Cuca, a conversa sempre foi sobre criar um grupo vencedor. Esse objetivo tem dado certo até agora e “quem tem entrado tem mantido ou elevado o nível dos jogos”, conta.

O lateral-direito também elogiou a comissão técnica do Atlético que tem feito um bom trabalho com os atletas “Eles conseguem ir modificando os jogadores sem perder a qualidade”.

Elogiado pela boa defesa do time atleticano, Guga explicou que eles já encontraram o jeito de se defender e agora o foco deve ser nos treinos, mantendo os pés no chão.

Para o próximo duelo com o Juventude, neste sábado (20), às 19h, no Mineirão, o lateral também prevê dificuldade, mas conta com o “camisa 12” do Galo: “que a torcida se torne um combustível a mais na partida”.

