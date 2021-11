Em mais um jogo como mandante no Mineirão, o Atlético divulgou, nesta quarta-feira (17), o início das vendas de ingressos para o duelo com o Juventude, que acontecerá no próximo sábado (20), às 19h.

Os torcedores das categorias GNV Forte e Vingador e GNV Preto poderão garantir as entradas a partir das 17h. Já a venda para os outros interessados, inclusive os não sócios, começa nesta quinta-feira (18) e será encerrada às 14h do sábado ou até esgotar. (Veja as condições abaixo)

A única forma de garantir os ingressos é pela internet.

Vale lembrra que os protocolos contra a Covid-19 permanecem: além do bilhete, os torcedores só poderão acessar o estádio mediante apresentação de documento de identificação, comprovante das duas doses da vacina (disponível na plataforma ou aplicativo Conecte SUS). Todos os documentos devem apresentados impressos. Torcedores que não estiverem plenamente vacinados, precisarão ter em mãos o teste PCR negativo, realizado no máximo 72h antes da partida.

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS:

Laranja Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$59,50

GNV Prata: R$76,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$85

Ingresso Adicional: R$85

Inteira: R$170



Laranja Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$59,50

GNV Prata: R$76,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$85

Ingresso Adicional: R$85

Inteira: R$170

Amarelo Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$59,50

GNV Prata: R$76,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$85

Ingresso Adicional: R$85

Inteira: R$170

Amarelo Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$59,50

GNV Prata: R$76,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$85

Ingresso Adicional: R$85

Inteira: R$170



Vermelho Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$87,50

GNV Prata: R$112,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$125

Ingresso Adicional: R$125

Inteira: R$250



Vermelho Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$87,50

GNV Prata: R$112,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$125

Ingresso Adicional: R$125

Inteira: R$250



Roxo Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$94,50

GNV Prata: R$121,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$135

Ingresso Adicional: R$135

Inteira: R$270



Roxo Inferior

GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$129,50

GNV Prata: R$166,50

GNV Branco / GNV Clubes: R$185

Ingresso Adicional: R$185

Inteira: R$370

Leia mais:

Cuca admite faltar pouco para título do Atlético e elege 'jogos memoráveis' da campanha

Zaracho assume vice-artilharia do Atlético no Brasileiro e na temporada 2021

Faltando seis rodadas, Galo já supera campanha de quatro campeões da Era dos Pontos Corridos