Campeão brasileiro pelo Palmeiras, Cuca se aproxima de conquistar mais um título nacional em sua carreira

Cinco anos depois de ser campeão brasileiro com o Palmeiras, Cuca está perto de levantar mais uma taça do Brasileirão, desta vez com o Atlético. Apesar de já poder confirmar o título na próxima terça-feira, o treinador ainda mantém o discurso de cautela. Para o comandante do time alvinegro, é preciso degustar os “jogos memoráveis” ao longo da competição.

Cuca relacionou uma série de partidas que considerou as mais marcantes até aqui no Campeonato Brasileiro. “Você não conquista o título num jogo. Você conquista o título em jogos memoráveis, que marcam. Quando você é eliminado da Libertadores e tem um jogo seguinte contra o Internacional arrumado”, disse.

“Quando se perde um clássico com o Flamengo e vence um jogo tenso contra o Grêmio. Quando se ganha um clássico com o América, que era o segundo melhor time do returno. Quando você pega um Corinthians ajustado e consegue uma vitória convincente. Então, está se degustando jogo a jogo. E isso, o torcedor tem de fazer também”, acrescentou.

Depois de vencer o Athletico-PR, em Curitiba, o Atlético chegou a 71 pontos no Campeonato Brasileiro, 11 a mais que o segundo colocado Flamengo. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o Galo ser campeão é 98,9%.

Apesar da proximidade da conquista, Cuca pede “pés no chão”. “Nós temos que pensar no sábado (contra) o Juventude. Esse é o jogo. Não tem Palmeiras na terça. O jogo é sábado (contra) o Juventude. Hoje, a gente tem 71 pontos - a pontuação que o campeão teve no ano passado, o Flamengo. A gente está muito feliz, muito contente, com quase 75% de aproveitamento. Mas é pé no chão”, afirmou.

“Falta pouco, como a gente tem falado. Vamos nos mobilizar totalmente para o jogo de sábado, nos preparar da melhor forma possível para fazer outro grande jogo no sábado e, se Deus quiser, vencer. Aí você prepara o jogo da terça-feira”, complementou.

O Atlético volta a campo neste sábado (20), às 19h, contra o Juventude, no Mineirão.

