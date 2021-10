“A gente vai voltar. Eu tenho certeza. Eu estarei aqui para viver esse momento”. Com essas palavras, o goleiro Fábio dá a entender que seguirá no Cruzeiro na busca por uma vaga de volta à elite nacional. Palavras essas que são uma pequena fração de uma carta que o camisa 1 celeste publicou no site The Players’ Tribune (confira na íntegra neste link).

Ao longo do texto, ele fala sobre grande parte de sua carreira, suas conquistas e também vários obstáculos que teve que superar.

Sempre guiado pela fé, ressaltou, no fim da carta, um capítulo em meio à tristeza de ver o clube na atual situação, disputando sua segunda Série B.

“Dias atrás eu estava um pouco triste com toda essa situação nossa e fui assistir televisão. Liguei e estava passando um documentário sobre os locais mais remotos da Terra. A voz do locutor explicava que os desertos, por causa da baixa umidade no ar, são os melhores lugares pra gente ver as estrelas em toda sua beleza e grandiosidade e que eles têm o céu mais azul que em outras partes do planeta. Quem você acha que estava falando? Eu escolhi ouvir”, diz.

Próximo do fim de seu contrato, que vai até dezembro deste ano, Fábio deixa claro que quer renovar com o Cruzeiro para a próxima temporada.

Com 966 jogos disputados pela Raposa, ele estará novamente debaixo das traves nesta sexta-feira (8), às 21h30, diante do Coritiba, no Couto Pereira, pela 29ª rodada da Segundona.

