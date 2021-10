Restam dez rodadas para o término da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro ainda se apoia numa ínfima chance de acesso. De acordo com o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG, o time celeste possui menos de 0,1% de possibilidade (0,09% para ser exato) de angariar uma vaga na Primeira Divisão. Manter viva (e aumentar) essa pequena chama é o objetivo nesta sexta-feira (8), às 21h30, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

Ao mesmo tempo, desbancar o líder da competição também significaria um passo importante na luta para se afastar da zona da degola. Em 12º lugar, com 35 pontos, cinco a mais que o Londrina, clube que abre o Z-4, a equipe mineira tem 4,9% de chance de ser rebaixada à Terceirona.

Ou seja, no meio da tabela, o Cruzeiro é um dos times que, na teoria, não têm grandes aspirações ou desafios no campeonato. Mas um triunfo em cima do Coritiba pode ser o início de uma nova saga para os comandados de Vanderlei Luxemburgo, na busca de um “milagre” (o acesso).

No outro extremo do mundo das possibilidades, um revés ou um empate no Couto Pereira deixaria os azuis em maus lençóis, ainda mais considerando um cenário onde salários atrasados se tornaram parte do cotidiano, e o fator psicológico, aliado à carência técnica dentro do elenco cruzeirense, influenciou diretamente na campanha ruim protagonizada pelo time estrelado.

FICHA DO JOGO

CORITIBA

Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Val) e Robinho; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão

Técnico: Gustavo Morínigo

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura (Rômulo), Adriano e Giovanni; Bruno José, Thiago e Vitor Leque

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

DATA: 8 de outubro de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Couto Pereira

CIDADE: Curitiba (PR)

MOTIVO: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Marielson Alves Silva, auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco de Oliveira, todos do Bahia

VAR: Pericles Bassols Pegado Cortez (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere e SporTV

