O retorno de Alonso se deu em alto estilo. Após servir a seleção paraguaia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o xerifão atleticano fez uma partida consistente na defesa e ainda marcou seu primeiro gol pelo Galo no Brasileiro, o segundo da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, neste domingo (12).

"O time está trabalhando muito bem. Cada jogador está atuando da melhor maneira. Eu estava na minha seleção, e parte do elenco ficou treinando forte. Temos um time muito forte. O campeonato vai ser duro. Ganhamos, e agora é pensar na quarta-feira", afirmou à Globo.

Ele se refere ao próximo embate do Atlético na temporada, na quarta (15), às 19h, no Mineirão, contra o Fluminense, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, os mineiros venceram por 2 a 1, no Rio de Janeiro.

Já no sábado (18), às 19h, o Alvinegro medirá forças com o Sport, também no Gigante da Pampulha, pela 21ª rodada do Brasileirão.

