A pergunta se repete a cada rodada: “Quem segura o Galo?”. Líder do Brasileiro, o Atlético chegou a 42 pontos, graças ao triunfo em cima do Fortaleza por 2 a 0, no Castelão, é o time com maior número de vitórias no torneio (13), completou sua 12ª partida consecutiva sem perder na competição, detém a melhor defesa do campeonato (13 gols sofridos) e segue forte na luta pelo título nacional.

Neste domingo (12), o Alvinegro alcançou mais um importante resultado com gols de Zaracho e Alonso no segundo tempo. No topo da classificação, a equipe comandada por Cuca colocou sete pontos de vantagem sobre o Palmeiras, atual segundo colocado e que foi derrotado pelo Flamengo no Allianz Parque por 3 a 1.

O revés alviverde dá indícios de que o rubro-negro pode vir a ser o principal adversário do Atlético na disputa pela taça do Brasileirão. Na terceira posição, o Fla possui 35 pontos e dois jogos a menos que o Galo.

O objetivo do Alvinegro é que a resposta para a indagação “Quem segura o Galo?” seja “ninguém” ao fim do campeonato.

O jogo

Após um primeiro tempo truncando e sem tantas oportunidades dos dois lados, o Atlético mostrou sua força na segunda etapa. Aos 3 minutos, uma ótima trama envolvendo Nacho, Hulk e Vargas resultou no gol de Zaracho. Aos 23, El Cerebro cobrou um escanteio na medida para Alonso ampliar.

Deu o troco!

Único time a vencer o Galo no Mineirão neste Brasileiro, o Fortaleza foi derrotado pela primeira vez em casa na competição e chegou ao seu sexto confronto consecutivo sem vitória.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu (Edinho), Ederson, Matheus Jussa (Matheus Jussa), Lucas Lima (Romarinho) e Lucas Crispim; Robson (Igor Torres) e David (Wellington Paulista)

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ATLÉTICO 2

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair (Réver), Zaracho e Nacho Fernández (Keno); Hulk (Nathan) e Vargas (Diego Costa)

Técnico: Cuca

DATA: 12 de setembro de 2021 (domingo)

ESTÁDIO: Castelão

CIDADE: Fortaleza

MOTIVO: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Braulio da Silva Machado (Fifa), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira, todos de Santa Catarina

VAR: Wagner Reway (PB/Fifa)

CARTÕES AMARELOS: Tinga (Fortaleza); Mariano, Jair (Atlético)

GOLS: Zaracho aos 3 minutos e Alonso aos 23 minutos do segundo tempo

