O Atlético divulgou nesta sexta-feira (10) um relatório financeiro referente ao primeiro semestre de 2021. De acordo com o documento disponibilizado em suas redes sociais, o Galo informa um superávit de R$ 49 milhões.

Ainda segundo o balanço, houve o pagamento de 90% de dívidas junto à Fifa. O passivo em aberto em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 70 milhões.

De acordo com o clube, o balanço patrimonial aponta R$ 1.452.738 no primeiro semestre deste ano (o número divulgado em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 1.375.007).

Com relação às receitas de Copa do Brasil e Libertadores, foram R$ 25,573 milhões arrecadados no primeiro semestre; no mesmo período de 2020, eram R$ 3,882 milhões.

Confira o documento na íntegra neste link.

