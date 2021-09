Desfalque do Atlético para o duelo com o Fortaleza, neste domingo (12), no Castelão, o atacante Savarino ficará fora também dos próximos jogos do time alvinegro na temporada.

O Galo confirmou que Savaliso teve constatada uma lesão no tendão do adutor da coxa direita e que já iniciou tratamento na fisioterapia.

O venezuelano se machucou durante a partida entre sua seleção e o Paraguai, na última quinta-feira (9), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O jogador se reapresentou na Cidade do Galo no último sábado (11) e passou por exames.

Na tual temporada, Savarino soma 29 confrontos e seis gols com a camisa preta e branca.

