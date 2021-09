Se mantiver o aproveitamento com Vagner Mancini até o fim do Brasileirão, o América deverá permanecer na Série A para a próxima temporada. É o que apontam as projeções feitas pelo site Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da Universidade Federação de Minas Gerais (UFMG).

Em 14 partidas sob o comando de Mancini, o Coelho soma cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas, um rendimento de 45,2%. Restando 19 jogos até o término da competição, o América faria mais 25 ou 26 pontos caso esse desempenho em termos percentuais não seja alterado e, com isso, encerraria o torneio com 46 ou 47 pontos – atualmente, o Alviverde tem 21, em 17º lugar.

Com 46 pontos, a chance de rebaixamento é de 0,7%, segundo o Probabilidades no Futebol. Se fizer 47, a possibilidade de descenso cai para 0,1%. Ou seja, com qualquer uma dessas pontuações, o time mineiro praticamente se manteria na elite nacional.

Crescimento

O América segue em franca evolução. Dos últimos 15 pontos disputados, angariou dez, ou seja, 66,67%. “Aos poucos, vamos fazendo com que a equipe jogue de uma forma muito forte, seja marcando à frente ou em bloco baixo, sempre de forma agressiva. Um time precisa ser agressivo com ou sem a bola. Hoje vejo um América mais consistente, sabedor da estratégia que é montada. Temos amadurecido bastante em todos os quesitos”, ressaltou Mancini.

E os resultados positivos passaram a fazer parte do cotidiano do Coelho não apenas por conta do trabalho do treinador, como também pelo empenho de cada atleta no dia a dia.

“Queremos ver o América jogando cada dia melhor e fazendo o que está sendo feito toda semana. (…) Os atletas acreditaram no que estava sendo passado a eles. E quando há uma mudança de metodologia, precisa-se de um tempo para o atleta se adaptar também fisicamente”, destacou.

Retrospecto

Nas outras três edições de Série A por Pontos Corridos que disputou, o América foi rebaixado: em 2011, fez 37 pontos; em 2016, fez 28; em 2018, 40.

Leia mais:

Felipe Azevedo recebe terceiro cartão amarelo e desfalcará América contra o Corinthians

Mancini aprova estreia de Zárate e não coloca prazo para o argentino se tornar titular do América

América vence o Athletico-PR e fica perto de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro