Em uma partida com caráter decisivo, na luta contra o rebaixamento do Brasileirão, o América recebe o Bahia neste sábado (16), às 21h, no Independência, pela 27ª rodada da competição nacional (confira as escalações mais abaixo).

O Coelho aparece na 12ª posição, com 31 pontos, quatro a mais que o Tricolor. O ‘x’ da questão é que o time comandado por Guto Ferreira tem um jogo a menos que o Alviverde. Ou seja, os mineiros precisam da vitória para ampliarem a diferença e seguirem longe da zona da degola.

O América vem de uma derrota para o Internacional, por 3 a 1, no Beira-Rio, enquanto o Bahia empatou com Palmeiras, em 0 a 0, na Fonte Nova, na última rodada.

Escalação do América

No primeiro duelo após a saída de Vagner Mancini, novo técnico do Grêmio, o Coelho será dirigido pelo auxiliar Diogo Giacomini.

E para esse jogo, o América não terá o atacante Ribamar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Alê, que cumpriu suspensão, retorna. Zárate, em recuperação de uma lesão, segue como dúvida.

Escalação do Bahia

No Tricolor da Boa Terra, Guto Ferreira tem a chance de repetir a escalação da equipe que empatou com o Palmeiras.

Onde assistir

O confronto será transmitido pelo Premiere.

Leia mais:

Em busca de um novo técnico, América será comandado por Diogo Giacomini contra o Bahia

Marcus Salum explica saída de Vagner Mancini e confirma agilidade na busca pelo novo treinador

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê e Ademir; Fabrício Daniel e Felipe Azevedo

Técnico: Diogo Giacomini

BAHIA

Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel, Lucas Mugni, Juninho Capixaba e Raí Nascimento; Gilberto

Técnico: Guto Ferreira

DATA: 16 de outubro de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa, todos do Tocantins

VAR: Rafael Traci (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere