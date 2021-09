No dia 7 de março deste ano, o meia Rubens fez sua estreia – e até então única partida – pelo time profissional do Atlético. Mas, pelo visto, futuramente ele terá novas oportunidades na equipe principal. Isso porque o Galo renovou o contrato com o jovem atleta até dezembro de 2023.

Um dos destaques do sub-20 alvinegro, Rubens está no clube desde 2016 e espera continuar a vivenciar grandes feitos com a camisa preta e branca.

“Não é a primeira vez que renovo com o Atlético, mas todas as vezes parecem com a primeira. É uma sensação única ter essa chance de viver coisas boas dentro do clube. Vou honrar esse manto como sempre faço, e, se Deus quiser, vamos ter grandes conquistas”, afirmou o atleta de 20 anos.

Além do jogo contra o Uberlândia, Rubens foi relacionado em outras três partidas do elenco profissional no Campeonato Mineiro deste ano.

“Meu sonho é poder fazer história com a camisa do Galo, me firmar no profissional e trazer títulos importantes para essa torcida apaixonada”, disse o jogador.