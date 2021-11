Com vitória sobre o Juventude, o Galo chegou a 74 pontos, oito a mais que o Flamengo, seu único concorrente Com vitória sobre o Juventude, o Galo chegou a 74 pontos, oito a mais que o Flamengo, seu único concorrente

Neste sábado (20), o Atlético venceu o Juventude, por 2 a 0, no Mineirão. Poucas horas depois, foi a vez do Flamengo superar o Internacional, no Beira-Rio. Com esses resultados, a distância entre as duas equipes permaneceu em oito pontos e, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, a probabilidade de o Galo levantar a taça ficou em 98,5%.

Já a chance de o Rubro-Negro ser tricampeão brasileiro de forma consecutiva é de 1,5%. Nenhum outro time do Brasileirão tem qualquer possibilidade de conquistar o título em 2021.

O Palmeiras saiu da disputa pela taça ao perder para o Fortaleza, fora de casa. Com esse resultado, o Alviverde não pode alcançar o Galo nem se vencer todos os seus jogos restantes.

Com a vitória sobre o Inter em Porto Alegre, o Flamengo impediu que o Galo possa confirmar o título brasileiro nesta terça-feira (23), quando enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque.

O Atlético ainda tem de aguardar, pelo menos, mais duas rodadas para ser campeão. A conquista do Brasileirão pode vir no próximo domingo (28), diante do Fluminense. Para isso, os comandados de Cuca têm de vencer o Palmeiras e o Tricolor Carioca, além de que o Flamengo não ganhe do Grêmio, na terça-feira, em Porto Alegre.

Restam ainda cinco jogos para o Galo até o fim do Brasileirão, diante de Palmeiras, Fluminense, Red Bull Bragantino, Bahia e Grêmio.

Já o Flamengo ainda enfrentará Grêmio, Ceará, Sport, Santos e Atlético-GO.

