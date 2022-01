O Atlético voltará a mandar uma partida no Independência, após quase dois anos. O retorno à Arena do Horto, na condição de anfitrião, vai acontecer no dia 29 de janeiro, às 16h30, contra o Tombense, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

O duelo estava marcado para o Mineirão, mas o local foi alterado em função do embate entre a Seleção Brasileira e o Paraguai, a ser realizado no Gigante da Pampulha, três dias depois, em 1º de fevereiro, às 21h30, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

A última vez que o Galo mandou um jogo no Independência foi em 20 de fevereiro de 2020, na vitória por 2 a 0 sobre o Unión, pelo confronto de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O resultado, porém, não foi o suficiente para o time mineiro avançar na competição, já que os argentinos ganharam na ida por 3 a 0.

Há quase dois anos, o Galo recebia o Unión, da Argentina, no Independência

De lá para cá, o Atlético disputou sete partidas no Horto, todas elas como visitante. Foram cinco triunfos alvinegros e dois empates nesse período.

