A invasão a campo de Deyverson no lance do gol do Palmeiras no empate com o Atlético por 1 a 1 gerou reclamações de torcedores do time alvinegro. O ato do atacante, que estava entre os reservas palmeirenses, poderia configurar uma infração. No entanto, o aúdio do VAR, divulgado pela Conmebol nesta quarta-feira (29), mostra que a arbitragem viu a invasão e considerou o gol legal.

Um dos auxiliares do árbitro colombiano Wilmar Roldan recomendou que Deyverson fosse advertido com cartão amarelo. “Pode advertir o jogador que está aquecendo, que comemorou o gol”, diz.

Na sequência do diálogo, o uruguaio Andrés Cunha, que foi o VAR no jogo entre Atlético e Palmeiras, solicita a identificação do atleta advertido. “Tudo bem. Número 9 de quem foi advertido?”, questiona.

“Do Palmeiras”, responde o auxiliar.

Assistentes do VAR recomendou cartão amarelo a Deyverson por invasão

Deyverson estava se aquecendo com outros jogadores do Palmeiras à beira do gramado quando Gabriel Veron superou o zagueiro Nathan Silva e fez o cruzamento para Dudu marcar o gol do Palmeiras. Antes mesmo de a jogada ser finalizada, o atacante reserva invadiu o gramado para celebrar.

O áudio do VAR mostra que a equipe de arbitragem de vídeo avaliou se houve falta de Gabriel Veron em Nathan Silva, além de ter analisado se Dudu tocou a bola com a mão, mas confirmou que não houve infrações.

