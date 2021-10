Vindo por empréstimo do Atlético-GO, Vitor Leque foi a novidade na escalação titular do Cruzeiro no empate em 1 a 1 com o Guarani, no Brinco de Ouro, e se diz pronto caso seja acionado novamente neste domingo (3), às 11h, contra o Brasil de Pelotas, no Independência, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Essa oportunidade é única, e tenho que aproveitar. Estou me doando ao máximo. É difícil jogar no Cruzeiro, ainda mais sendo titular, mas estou preparado para fazer belos jogos", declarou o atleta.

Leque ressalta ainda o quanto o técnico Vanderlei Luxemburgo tem sido importante nesta sua trajetória pela Raposa. "O professor Luxa está me dando total apoio e voto de confiança para eu jogar. Estou sempre preparado para atuar, e se vier outra oportunidade, estou pronto", disse.

Luxemburgo apostou em Leque contra o Guarani

Com relação ao duelo deste domingo, independentemente se for titular ou opção no banco de reservas, o atacante acredita piamente em um resultado positivo para os celestes. "Contra o Brasil de Pelotas estamos trabalhando forte para buscar a vitória na nossa casa", sintetizou.

Em 15º lugar, o Cruzeiro soma 32 pontos, o dobro do lanterna da competição, o Brasil de Pelotas.

