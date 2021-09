Adversário do América neste domingo (19), às 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), o Corinthians pode promover a estreia do meia-atacante Willian, considerado a grande contratação do Timão na temporada. Caso o ex-jogador do Chelsea e do Arsenal debute diante do Coelho, não será o principal alvo da marcação do Alviverde, como enfatiza o goleiro Matheus Cavichioli.

“Atenção especial será contra todos os jogadores do Corinthians. Se estão lá, têm algo de diferenciado. E aqui no América temos nossas qualidades. Então, se teremos atenção especial no Willian, eles darão atenção especial ao Ademir, ao Fabrício, ao Kal... Cito esses três jogadores, mas é o grupo todo em evolução. A mesma atenção que teremos, eles terão com a gente também", afirmou.

O arqueiro aproveitou a deixa para enfatizar as qualidades do meia-atacante, que terá que se adaptar a uma nova realidade. "Futebol brasileiro é um pouco diferente do futebol de fora. Acho que se caracteriza por marcação forte, coisa que temos feito muito bem. (O Willian é) um jogador diferente, fez toda a carreira na Europa e não foi à toa, graças à sua qualidade individual, técnica, velocidade…”, disse.

O América é o 17º colocado do Brasileirão, com 21 pontos, oito a menos que o Corinthians, o sexto.

