O Atlético 2021 poderia emplacar a melhor campanha do clube em um primeiro turno do Brasileirão na era dos pontos corridos. Mas o empate com o Bragantino, em 1 a 1, nesse domingo (29), no Nabi Abi Chedid, impediu que o time de Hulk, Nacho e companhia conseguisse esse feito.

Com 39 pontos, o Galo chegará, no máximo, a 42 pontos ao fim da primeira metade do Brasileiro, caso supere o Grêmio, no Mineirão, em partida ainda sem data definida.

No entanto, não vai ultrapassar nem mesmo igualar a campanha do Atlético de 2012, que obteve 43 pontos no turno daquela edição.

Diego Costa estreou fazendo gol pelo Atlético, contra o Bragantino

Por outro lado, um triunfo em cima do tricolor gaúcho garantiria o título simbólico do primeiro turno ao Galo.

O Alvinegro volta a jogar no dia 12 de setembro, contra o Fortaleza, no Castelão.

Leia mais:

Pé quente e calibrado: Diego Costa estreia e marca o gol do empate do Atlético contra o Bragantino

Diego Costa celebra estreia em solo brasileiro e primeiro gol pelo Atlético

Com gol de Diego Costa, Atlético amplia série invicta no Campeonato Brasileiro