O Atlético alterou sua programação da semana, visando ao duelo com o Fortaleza, neste domingo (12), ás 16h, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vez de viajar na sexta-feira (10), a delegação alvinegra vai para a capital cearense no sábado, às 14h.

A decisão favorece o retorno de atletas convocados por seleções para as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Seis deles ficam à disposição do Galo no treino da manhã de sábado: Everson, Hulk e Arana (Brasil), Alonso (Paraguai), Alan Franco (Equador) e Savarino (Venezuela). Eles ainda cumprem uma rodada da Data Fifa.

Savarino é um dos atletas convocados que retornam ao Galo para o jogo de domingo

Nesta quinta, o chileno Eduardo Vargas regressa ao Atlético, depois de servir sua seleção em duas partidas – ele está suspenso para o confronto com a Colômbia.

O Atlético é líder do Brasileirão, com 39 pontos, seis a mais que o Fortaleza, terceiro colocado.

